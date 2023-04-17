Штутгарт. Сёстры Киченок выступят в парном разряде

More in Теннис
-
Леклер и Гасли следят за финалом Monte-Carlo Masters
Многие гонщики Формулы 1 не только активно интересуются теннисом, но и сами порой выходят...
-
Элина Свитолина: “С российскими и белорусскими теннисистами у меня нет никаких взаимоотношений”
2023-04/1681665159_elina-svitolina-1.jpg|–>Украинская теннисистка провела уже два турнира после своего возвращения в Тур. Она уступила в...
-
IndyCar: Грожан и Эриксон на подиуме в Лонг-Бич
Ветераны Формулы 1 вновь продемонстрировали своё мастерство, которое так и хочется назвать «неувядающим»: Роман...
-
Роберт Дорнбос стал жертвой грабителей в Амстердаме
Роберт Дорнбос, бывший гонщик Формулы 1, в 2005-2006 гг.