Барселона. Шелтон победил в американском дерби и сыграет против Рууда, Руусувуори с “баранкой” разгромил Бублика

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Гонка в Мадриде заменит Барселону в 2027-м?
Мы писали об интересе городских властей Мадрида к проведению гонки Формулы 1, позитивно воспринятом...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 18 апреля
2023-02/1677433046_atp.jpg|–>>>> Источник: btu.org.ua
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Контракт Карлоса Сайнса с Ferrari истекает в конце 2024 года, но другие команды Формулы...
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Феттель может заменить Хельмута Марко уже в этом году
В конце 2022 года Себастьян Феттель завершил спортивную карьеру.