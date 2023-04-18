Костюк объявила сбор денег для детского дома в Киевской области. 196 Фото – gettyimages #Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк объявила о создании благотворительного фонда.

Об этом теннисистка сообщила в Instagram.

“Многие недели я работаю над созданием личного проекта, в который вложила всю душу и сердце. Проект о том, что болит давно и сильно.

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Отверженные дети Украины, страдающие от тяжелых жизненных обстоятельств, недостаточного внимания, заботы, отсутствия базовых условий, а сейчас – от трагических событий в няне -Украина. Собрав вместе все возможности, контакты и идеи, мы создали благотворительный фонд”, – отметила Костюк.