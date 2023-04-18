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Теннис

Костюк объявила о создании благотворительного фонда

Костюк объявила сбор денег для детского дома в Киевской области. Сегодня 11:27 196 0 Фото – gettyimages #Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк объявила о создании благотворительного фонда.

Об этом теннисистка сообщила в Instagram.

“Многие недели я работаю над созданием личного проекта, в который вложила всю душу и сердце. Проект о том, что болит давно и сильно.

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Отверженные дети Украины, страдающие от тяжелых жизненных обстоятельств, недостаточного внимания, заботы, отсутствия базовых условий, а сейчас – от трагических событий в няне -Украина. Собрав вместе все возможности, контакты и идеи, мы создали благотворительный фонд”, – отметила Костюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram color: #c9c8cd; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; -align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;”>Публикация от Marta Kostyuk/Марта Костюк (@martakostyuk)

В рамках своей первой инициативы фонд Марты Костюк намерен собрать 20 тысяч долларов для детского центра социальной реабилитации Сезенков.

Источник: champion.com.ua

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