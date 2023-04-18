Теннис
Украина поднялась в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг
Украина в рейтинге поднялась на 16-ю строчку. Сегодня 14:11 246 0 #Кубок Билли Джин Кинг
Источник: champion.com.ua
Украина в рейтинге поднялась на 16-ю строчку. Сегодня 14:11 246 0 #Кубок Билли Джин Кинг
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