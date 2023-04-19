Барселона. Синнер снова победил Шварцмана, де Минор и Норри разгромили «нейтральных» теннисистов

Больше в Теннис
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Баня-Лука. Молчанов и Голубев сыграют в полуфинале парного разряда
2023-04/1681915422_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Федерация тенниса Украины не будет командировать делегации на соревнования, где участвуют россияне
ФТУ отреагировала на приказ Министерства молодежи и спорта Украины Сегодня 14:31 205 0 Источник...
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Розето-дельи-Абруцци. Марченко уступил в своём стартовом матче
2023-04/1681835840_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина уступила Таусону в 1 круге турнира ITF в Португалии
Украинка не реализовала матчбол при счете 5:4 во 2 сете Сегодня 14:53 140 0...