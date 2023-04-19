Федерация тенниса Украины не будет командировать делегации на соревнования, где участвуют россияне

ФТУ отреагировала на приказ Министерства молодежи и спорта Украины 205

Источник — федерация тени .

Федерация тенниса Украины не будет командировать официальные делегации национальных сборных Украины на международные соревнования, к которым допущены россияне и белорусы.

Об этом сообщает пресс-служба федерации.

< "Федерация тенниса Украины уважает позицию Кабинета Министров Украины по осуществлению мер по отстранению спортсменов, тренеров, других представителей РФ и РБ от участия в международных спортивных соревнованиях и усилению мер по недопущению пропаганды военной агрессии России против Украины в среде спортивного сообщества. Федерация тенниса Украины. согласно приказу Министерства молодежи и спорта №2031 от 12.04.2023 не будет командировать официальные делегации на соревнования, где принимают участие представители Российской Федерации и Республики Беларусь.

Украина поднялась в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг

Федерация тенниса Украины планирует командировать официальные делегации только на матчи Кубка Дэвиса, Кубка Билли Джин Кинг, Зимние и Летние командные Кубки Европы, Европейское индивидуальное первенство . Пока в этих соревнованиях не планируется участие представителей РФ и РБ. Если ситуация изменится и представители стран-агрессоров будут допущены к соревнованиям, выезды официальных делегаций Федерации тенниса Украины на эти соревнования будут отменены», — говорится в заявлении.

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