Свитолина уступила Таусону в 1 круге турнира ITF в Португалии

Украинка не реализовала матчбол при счете 5:4 во 2 сете 140 Фото: Getty Images #Элина Свитол Таусон Источник — Чемпион.

Элина Свитолина (1113) уступила Клари Таусон (132) из ​​Дании в первом круге турнира ITF W100 в Оэйраше, Португалия.

Матч длился 2 часа 32 минуты и завершился со счетом 6: 2, 6:7, 4:6.

Украинка не реализовала матчбол при счете 5:4 в 2 сете.

Oeiras Open — ITF World Tennis Tour Оейраш, Португалия Грунт Призовой фонд $100 000 Первый круг

Элина Свитолина (Украина) — Клара Таусон (Дания) 6:2, 6:7, 4:6

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