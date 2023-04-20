Баня-Лука. Джокович в трех сетах победил 18-летнего француза, теннисист из Иордании впервые выиграл матч в ATP-туре

Больше в Теннис
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Барселона. Циципас, Музетти и Эванс продолжают борьбу за титул
2023-04/1681934669_tsitsipas.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Штутгарт. Плишкова вновь победила Саккари, Жабер вышла в четвертьфинал
2023-04/1681937138_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Морелос. Сачко проведёт третий четвертьфинал в сезоне
2023-04/1681938610_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Барселона. Синнер снова победил Шварцмана, де Минор и Норри разгромили «нейтральных» теннисистов
2023-04/1681914407_sinner.jpg|—> Источник: btu.org.ua