Морелос. Сачко проведёт третий четвертьфинал в сезоне

Больше в Теннис
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Барселона. Синнер снова победил Шварцмана, де Минор и Норри разгромили «нейтральных» теннисистов
2023-04/1681914407_sinner.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Баня-Лука. Молчанов и Голубев сыграют в полуфинале парного разряда
2023-04/1681915422_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Федерация тенниса Украины не будет командировать делегации на соревнования, где участвуют россияне
ФТУ отреагировала на приказ Министерства молодежи и спорта Украины Сегодня 14:31 205 0 Источник...
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Розето-дельи-Абруцци. Марченко уступил в своём стартовом матче
2023-04/1681835840_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua