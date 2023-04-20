Мюнхен. О’Коннелл победил именинника Зверева, Руне и Фритц сыграют в четвертьфинале

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Баня-Лука. Легечка разгромил Албота, Джумхур сыграет в четвертьфинале домашнего турнира
2023-04/1682009718_lehecka-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Надаль снялся с турнира в Мадриде
В дальнейшем травмировался в январе на Australian Open, он не выступает с тех пор.
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Свитолина выступит на турнире WTA 1000 в Мадриде
Этот турнир станет четвертым для Светолиной после годовой паузы Сегодня 16:59 225 0 Фото:...
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Пятеро украинок выступят в основной сетке Ролан Гаррос
Ролан Гаррос 2023 состоится с 28 мая по 11 июня Сегодня 14:44 192 0...