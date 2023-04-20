Надаль снялся с турнира в Мадриде

В дальнейшем травмировался в январе на Australian Open, он не выступает с тех пор. 295 #Рафаэль Надаль

Источник – Чемпион.

22-кратный чемпион турниров Grand Slam, бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира категории Мастерс в Мадриде.

Об этом рассказал сам теннисист в Instagram.

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«Травма еще не зажила, и я не могу работать так, как нужно для выступлений.

Я тренировался, но несколько недель назад мы решили изменить курс, изменить лечение и посмотреть, улучшится ли ситуация «, – сказал Надаль

Рафаэль Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

Раньше Надаль впервые с 2005 года выпал из топ-10 мирового рейтинга.