Теннис
Пятеро украинок выступят в основной сетке Ролан Гаррос
Ролан Гаррос 2023 состоится с 28 мая по 11 июня Сегодня 14:44 192 0
Источник — btu. org.ua.
Пятеро украинских теннисисток выступят в основной сетке Ролан Гаррос 2023.
Ангелина Калинина (35), Марта Костюк (38), Леся Цуренко (73) и Екатерина Байндль (84) гарантировали себе участие в основе Открытого чемпионата Франции.
Находящаяся в начале второй тысячи мирового рейтинга Элина Свитолина заявилась на турнир по «специальному рейтингу».
Возможностью «специального рейтинга» воспользовались еще шесть теннисисток — Дженнифер Брейди (США), Анастасия Павлюченкова (нейтральный статус), Дарья Севилл (Австралия), Патриция Мария Циг (Румыния), Сара Соррибес Тормо (Испания) и Кристина Кучёва.
Турнир стартует 28 мая.
Раньше Свитолина уступила Таусону в 1 круге турнира ITF в Португалии.