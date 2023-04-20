Пятеро украинок выступят в основной сетке Ролан Гаррос

Ролан Гаррос 2023 состоится с 28 мая по 11 июня 192

Источник — btu. org.ua.

Пятеро украинских теннисисток выступят в основной сетке Ролан Гаррос 2023.

Ангелина Калинина (35), Марта Костюк (38), Леся Цуренко (73) и Екатерина Байндль (84) гарантировали себе участие в основе Открытого чемпионата Франции.

Находящаяся в начале второй тысячи мирового рейтинга Элина Свитолина заявилась на турнир по «специальному рейтингу».

Возможностью «специального рейтинга» воспользовались еще шесть теннисисток — Дженнифер Брейди (США), Анастасия Павлюченкова (нейтральный статус), Дарья Севилл (Австралия), Патриция Мария Циг (Румыния), Сара Соррибес Тормо (Испания) и Кристина Кучёва.

Турнир стартует 28 мая.

Раньше Свитолина уступила Таусону в 1 круге турнира ITF в Португалии.