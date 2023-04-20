Теннис
Свитолина выступит на турнире WTA 1000 в Мадриде
Этот турнир станет четвертым для Светолиной после годовой паузы Сегодня 16:59 225 0 Фото: Getty Images #Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №1113) выступит на турнире WTA 1000 в Мадриде.
Об этом сообщает Mutua Madrid Open.
Она получила wild card от организаторов соревнований.
Этот турнир станет четвертым для Светолиной после годовой паузы.
Элина в восьмой раз выступит в столице Испании. Ее лучшим результатом был второй круг в 2015, 2016 и 2018 годах.
Турнир WTA 1000 в Мадриде стартует на следующей неделе и завершится 7 мая.
And to je remaining divokých cards для @WTA главным нанесением на #MMOPEN
▪️ Elina Svitolina
▪️ Alexandra Eala
▪️ Camila Osorio
▪️ Mirra Andreeva pic.twitter.com/VJH9ZvSrga
— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 20, 2023
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