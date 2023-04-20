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Теннис

Свитолина выступит на турнире WTA 1000 в Мадриде

Этот турнир станет четвертым для Светолиной после годовой паузы Сегодня 16:59 225 0 Фото: Getty Images #Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №1113) выступит на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Об этом сообщает Mutua Madrid Open.

Она получила wild card от организаторов соревнований.

Этот турнир станет четвертым для Светолиной после годовой паузы.

Элина в восьмой раз выступит в столице Испании. Ее лучшим результатом был второй круг в 2015, 2016 и 2018 годах.

Турнир WTA 1000 в Мадриде стартует на следующей неделе и завершится 7 мая.

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Источник: champion.com.ua

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