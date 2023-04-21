Баня-Лука. Молчанов и Голубев проиграли лидерам посева в полуфинале

Больше в Теннис
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Ига Швёнтек — о решении МОК допускать в спорт россиян и белорусов: «Многие украинские спортсмены сражаются на войне и теряют свои жизни»
2023-04/1682055200_swiatek.jpeg|—>— У меня вопрос по поводу решения МОК, который хочет снова допустить российских спортсменов...
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Барселона. Алькарас, Синнер и Циципас вышли в четвертьфинал, Рууд и Норри проиграли в третьем круге
2023-04/1682019093_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Штутгарт. Швёнтек начала защиту титула, Гарсия остановила Марию и вышла в 1/4 финала
2023-04/1682020950_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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«Это была моя глупость». Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки на кепке
2023-04/1682021686_iga_swiatek.jpg|—>Польская теннисистка Ига Швёнтек, не выступавшая полтора месяца из-за травмы ребра, сегодня провела свой...