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Теннис

Барселона. Алькарас, Синнер и Циципас вышли в четвертьфинал, Рууд и Норри проиграли в третьем круге

2023-04/1682019093_alcaraz.jpeg|—>Барселона. Алькарас, Синнер и Циципас вышли в четвертьфинал, Рууд и Норри проиграли в третьем круге

Источник: btu.org.ua

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