«Это была моя глупость». Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки на кепке

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Польская теннисистка Ига Швёнтек, не выступавшая полтора месяца из-за травмы ребра, сегодня провела свой первый матч в сезоне на грунте. На турнире WTA 500 в Штутгарте лидер мирового рейтинга обыграла китаянку Чжэн Циньвень.

В Штутгарте Швёнтек впервые сыграла в новой экипировкеот швейцарского бренда On, который она теперь представляет и впервые за год не надела на матч желто-синюю ленточку на свою кепку.

«Я просто забыла надеть ее. Это была моя глупость, но ничего не изменилось. Да, я просто забыла», — ответила на вопрос журналиста после матча польская теннисистка.

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Напомним, что с марта прошлого года Ига Швёнтек играет с желто-синей ленточкой, в знак поддержки Украины и неоднократно высказывалась о том, что украинским игрокам оказывается недостаточно внимания и помощи со стороны руководства WTA.

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