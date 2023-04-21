Ига Швёнтек — о решении МОК допускать в спорт россиян и белорусов: «Многие украинские спортсмены сражаются на войне и теряют свои жизни»

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— У меня вопрос по поводу решения МОК, который хочет снова допустить российских спортсменов к мировым спортивным мероприятиям и обосновывает это правами человека. Каково ваше мнение по этому поводу?

— Откровенно говоря, права человека очень важны, но я всегда чувствую, что есть те ценности, к которым нужно относиться уважительно, и война — это не то, чего мы хотим в мире. Я открыто говорила об этом с самого начала.

Сейчас ситуация довольно сложная, потому что в начале войны не было много подобных решений в пользу одной стороны. Сначала они были вроде как запрещены в других видах спорта, но не в теннисе. Потом все немного изменилось, и российских и белорусских игроков начали допускать, что довольно непонятно, потому что я чувствую, что для Украины особо ничего не изменилось, и города все еще подвергаются нападениям, и многие украинские спортсмены сражаются на войне и теряют свои жизни.

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Это душераздирающе. Я просто надеюсь, что независимо от того, какие решения будут приняты, спорт сможет объединять людей и не разделять их. Но, вы знаете, здесь есть напряженность, поэтому это может оказаться сложным и трудновыполнимым. В то же время, вы же понимаете, я, как всего один спортсмен, не имею полноценного влияния на происходящее, поэтому мы должны, просто соревноваться изо всех сил, независимо от обстоятельств.

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