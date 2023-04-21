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Теннис

Штутгарт. Швёнтек начала защиту титула, Гарсия остановила Марию и вышла в 1/4 финала

2023-04/1682020950_wta.jpg|—>Штутгарт. Швёнтек начала защиту титула, Гарсия остановила Марию и вышла в 1/4 финала

Источник: btu.org.ua

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