Штутгарт. Швёнтек начала защиту титула, Гарсия остановила Марию и вышла в 1/4 финала

Больше в Теннис
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«Это была моя глупость». Первая ракетка мира рассказала, почему провела матч без украинской ленточки на кепке
2023-04/1682021686_iga_swiatek.jpg|—>Польская теннисистка Ига Швёнтек, не выступавшая полтора месяца из-за травмы ребра, сегодня провела свой...
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Мюнхен. О’Коннелл победил именинника Зверева, Руне и Фритц сыграют в четвертьфинале
2023-04/1682017859_konnell-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Баня-Лука. Легечка разгромил Албота, Джумхур сыграет в четвертьфинале домашнего турнира
2023-04/1682009718_lehecka-1.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Надаль снялся с турнира в Мадриде
В дальнейшем травмировался в январе на Australian Open, он не выступает с тех пор.