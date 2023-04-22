Амели Моресмо: «Невероятно трудно представить «Ролан Гаррос» без Рафаэля Надаля, поэтому буду надеяться, что для него все наладится»

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Испанский теннисист, 14 раз побеждавший на Открытом чемпионате Франции, продолжает восстанавливаться после травмы полученной на Australian Open и уже пропустил три грунтовых турнира этого сезона.

— Очевидно, что есть вероятность того, что он не сможет быть в форме, чтобы приехать сюда, на Ролан Гаррос. Но единственное, что я знаю наверняка, это то, что если и есть турнир, который он не хочет пропустить, так это этот. До начала матчей основной сетки осталось пять недель. Я все еще надеюсь, и буду держать пальцы скрещенными.

Конечно невероятно трудно представить «Ролан Гаррос» без него. Будет тяжело, если он не приедет, будем откровенны, ведь он так сильно связан с историей турнира за последние почти 20 лет. Но я человек позитивный, поэтому буду надеяться, что для него все наладится.

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