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Амели Моресмо: «Невероятно трудно представить «Ролан Гаррос» без Рафаэля Надаля, поэтому буду надеяться, что для него все наладится»

2023-04/1682148777_mauresmo.jpg|—>Амели Моресмо: "Невероятно трудно представить "Ролан Гаррос" без Рафаэля Надаля, поэтому буду надеяться, что для него все наладится"
Испанский теннисист, 14 раз побеждавший на Открытом чемпионате Франции, продолжает восстанавливаться после травмы полученной на Australian Open и уже пропустил три грунтовых турнира этого сезона.

— Очевидно, что есть вероятность того, что он не сможет быть в форме, чтобы приехать сюда, на Ролан Гаррос. Но единственное, что я знаю наверняка, это то, что если и есть турнир, который он не хочет пропустить, так это этот. До начала матчей основной сетки осталось пять недель. Я все еще надеюсь, и буду держать пальцы скрещенными.

Конечно невероятно трудно представить «Ролан Гаррос» без него. Будет тяжело, если он не приедет, будем откровенны, ведь он так сильно связан с историей турнира за последние почти 20 лет. Но я человек позитивный, поэтому буду надеяться, что для него все наладится.

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Источник: btu.org.ua

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