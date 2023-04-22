Барселона. Алькарас и Циципас сыграют в финальном матче

Больше в Теннис
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Штутгарт. Швёнтек вышла в финал после отказа Жабер в первом сете
2023-04/1682174957_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Завацкая вышла в финал турнира в Италии
Украинка сыграет в финале турнира Сегодня 15:11 404 0 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая...
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Амели Моресмо: «Невероятно трудно представить «Ролан Гаррос» без Рафаэля Надаля, поэтому буду надеяться, что для него все наладится»
2023-04/1682148777_mauresmo.jpg|—>Испанский теннисист, 14 раз побеждавший на Открытом чемпионате Франции, продолжает восстанавливаться после травмы полученной...
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Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Мексике
Сачко в трех партиях проиграл Джеймсу Дакворту Сегодня 10:27 248 0 Фото — gettyimages...