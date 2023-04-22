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Теннис

Барселона. Алькарас пятый раз в сезоне сыграет в полуфинале, Циципас и Музетти разыграют путевку в финал

2023-04/1682109530_tsitsipas.jpg|—>Барселона. Алькарас пятый раз в сезоне сыграет в полуфинале, Циципас и Музетти разыграют путевку в финал

Источник: btu.org.ua

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