Морелос. Сачко уступил первому сеяному в четвертьфинале турнира

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Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Мексике
Сачко в трех партиях проиграл Джеймсу Дакворту Сегодня 10:27 248 0 Фото — gettyimages...
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Мюнхен. Тим, Гарин и Сонего выиграли свои стартовые матчи, Баэс и Умбер покидают турнир
2023-04/1681970191_theim.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Штутгарт. Швёнтек и Жабер поспорят за выход в финал
2023-04/1682107624_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Барселона. Алькарас пятый раз в сезоне сыграет в полуфинале, Циципас и Музетти разыграют путевку в финал
2023-04/1682109530_tsitsipas.jpg|—> Источник: btu.org.ua