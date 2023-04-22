Теннис
Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Мексике
Сачко в трех партиях проиграл Джеймсу Дакворту Сегодня 10:27 248 0 Фото — gettyimages #Виталий Сачко
Джерело – Чемпион.
Украинский теннисист Виталий Сачко уступил Джеймсу Дакворту (113) из Австралии в четвертьфинале турнира в Морелосе (Мексика).
Матч длился 2 часа и 44 минуты.
Сачко 11 раз подал на вылет, допустил 7 двойных ошибок и использовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Morelos Open — ATP Challenger Tour 75 Морелос, Мексика Хард Призовой фонд $80,000 1/4 финала, 22 апреля
Джеймс Дакворт – Виталий Сачко 2:6, 7:6 (7:0), 7:5
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