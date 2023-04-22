Штутгарт. Швёнтек и Жабер поспорят за выход в финал

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Барселона. Алькарас пятый раз в сезоне сыграет в полуфинале, Циципас и Музетти разыграют путевку в финал
2023-04/1682109530_tsitsipas.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Завацкая победила россиянку и вышла в полуфинал турнира ITF
Матч завершился со счетом 6:1, 5:7, 6:2 Сегодня 22:45 248 0 #Катерина Завацкая Источник...
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Санта-Маргерита-ди-Пула (W25). Завацкая победила первую сеяную на пути в полуфинал
2023-04/1682095558_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Баня-Лука. Молчанов и Голубев проиграли лидерам посева в полуфинале
2023-04/1682069980_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua