Завацкая вышла в финал турнира в Италии

Украинка сыграет в финале турнира 404 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая

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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (262) победила боснийку Деа Херджелаш (396) в полуфинале турнира ITF W25 в Италии.

Матч завершился со счётом 6:1, 5:7, 6:2.

Украинская теннисистка впервые с октября прошлого года вышла в финал: тогда Завацкая не смогла выиграть чемпионский трофей на турнире ITF W25 в португальском Лоле.

В титульном матче Катарина встретится с победительницей другого полуфинала Сара Цакаревич (Франция, 519) — Сонай Картал (Великобритания, 216). , 22 апреля

Катерина Завацкая — Деа Херджелаш 6:1, 5:7, 6:2

Напомним , Свитолина выступит на турнире WTA 1000 в Мадриде.