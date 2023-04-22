Теннис
Завацкая вышла в финал турнира в Италии
Украинка сыграет в финале турнира Сегодня 15:11 404 0 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (262) победила боснийку Деа Херджелаш (396) в полуфинале турнира ITF W25 в Италии.
Матч завершился со счётом 6:1, 5:7, 6:2.
Украинская теннисистка впервые с октября прошлого года вышла в финал: тогда Завацкая не смогла выиграть чемпионский трофей на турнире ITF W25 в португальском Лоле.
В титульном матче Катарина встретится с победительницей другого полуфинала Сара Цакаревич (Франция, 519) — Сонай Картал (Великобритания, 216). , 22 апреля
Катерина Завацкая — Деа Херджелаш 6:1, 5:7, 6:2
Напомним , Свитолина выступит на турнире WTA 1000 в Мадриде.