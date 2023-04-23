Баня-Лука. Лайович впервые с 2019 года сыграет в финале турнира ATP

Больше в Теннис
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Острава. Марченко сыграет в квалификации, Крутых — седьмой сеяный в основной сетке
2023-03/1678136491_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Барселона. Алькарас и Циципас сыграют в финальном матче
2023-04/1682182046_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Штутгарт. Швёнтек вышла в финал после отказа Жабер в первом сете
2023-04/1682174957_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Завацкая вышла в финал турнира в Италии
Украинка сыграет в финале турнира Сегодня 15:11 404 0 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая...