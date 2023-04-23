Директор Ролан Гаррос об участии в турнире российских и белорусских игроков: «Я верю, что мы должны относиться ко всем одинаково»

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— Я знаю, что в Великобритании планируют обязать игроков подписать специальные декларации. Здесь мы собираемся сделать то же самое, что и в прошлом году — это будет полный нейтралитет, никакого флага, никакого гимна, если кто-то из них победит, никакого названия страны, объявляемого диктором, и, конечно, никакой демонстрации игроком поддержки войны. Мы — спортивное мероприятие, мы решили допустить всех, и я верю, что мы должны относиться ко всем одинаково.

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