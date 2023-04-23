Мюнхен. Руне второй год подряд выиграл титул, отыграв четыре матчбола в решающем сете

Больше в Теннис
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Анталия (M15). Белинский снялся с матча в первом сете финала
2023-04/1682246674_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Директор Ролан Гаррос об участии в турнире российских и белорусских игроков: «Я верю, что мы должны относиться ко всем одинаково»
2023-04/1682150789_mauresmo.jpg|—>— Я знаю, что в Великобритании планируют обязать игроков подписать специальные декларации. Здесь мы...
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Мюнхен. Руне и ван де Зандсхулп второй год подряд сыграют в решающем матче турнира
2023-04/1682186166_rune.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Баня-Лука. Лайович впервые с 2019 года сыграет в финале турнира ATP
2023-04/1682186844_lajovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua