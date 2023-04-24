Белинский обновил свой рейтинговый рекорд, Сачко поднялся сразу на 24 позиции

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Алексей Крутых, на прошлой неделе впервые сыгравший в основной сетке турнира АТР 500, опустился на 183-е место (-3). Виталий Сачко, благодаря выходу в четвертьфинал на «челленджере» в Мексике улучшил свои позиции и занимает 268-ю строчку (+24), показав лучший прогресс среди украинцев на этой неделе. Илья Марченко сохранил за собой 324-е место.

На этой неделе трое лидеров украинского мужского тенниса сыграют на «челленеджере» в Остраве.

Свой рейтинговый рекорд обновил Вячеслав Белинский, который поднялся на 581-е место (+7).

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В национальном парном рейтинге лидерство сохраняет Владислав Манафов — 105-е место (-1). Денис Молчанов поднялся на 113-ю строчку (+7), а Олег Приходько опустился на 131-ю позицию (-1).