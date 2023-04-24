Теннис
Марченко уступил в финале квалификации турнира ATP в Остраве
Илья Марченко не смог пробиться в основную сетку турнира ATP в Остраве Сегодня 19:13 199 0 Фото — gettyimages #Илья Марченко
«article__source»> Источник – Чемпион.
Украинец Илья Марченко проиграл немцу Генри Сквайру в финале квалификации турнира в Остраве.
Матч длился 1 час и 23 минуты. Украинец не реализовал ни одного из трех заработанных брейк-поинтов и проиграл три гейма на собственной подаче.
Ostra Group Open — ATP Challenger Tour 75 Острова, Чехия Почва Призовой фонд — €73,000 Квалификация, Финал 24 апреля
Генри Сквайр — Илья Марченко 6: 4, 6:2
Отметим, что в основной сетке Ostra Group Open выступит первая «ракетка» Украины Алексей Крутых, посеянный под 7-м номером. Первым соперником Крутых будет румын Николас Давид Ионел.
Ранее Ястремская вышла в финал квалификации турнира WTA в Мадриде.