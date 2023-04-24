Острава. Марченко уступил в финальном раунде отборочной сетки

Больше в Теннис
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Мадрид. Ястремская вышла в финальный раунд квалификации
2023-04/1682325211_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Рейтинг ATP. Джокович остается первой ракеткой мира, Рууд покинул топ-3
2023-04/1682322702_djokovic.jpeg|—>По итогам прошедшей игровой недели в первой десятке мирового рейтинга произошло лишь одно изменение:...
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Рейтинг WTA. Швёнтек начинает 55-ю неделю в статусе первой ракетки мира
2023-04/1682316855_swiatek.jpeg|—>Чемпионка турнира в Штутгарте Ига Швёнтек начинает 55-ю неделю на вершине рейтинга WTA. В...
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Санта-Маргерита-ди-Пула (W25). Завацкая проиграла теннисистке из квалификации в решающем матче турнира
2023-04/1682241891_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua