Теннис
Рейтинг ATP. Джокович остается первой ракеткой мира, Рууд покинул топ-3
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По итогам прошедшей игровой недели в первой десятке мирового рейтинга произошло лишь одно изменение: Даниил Медведев обошел Каспера Рууда.
ТОП-10 рейтинга АТР выглядит так (на 24.04.2023):
1. Новак Джокович (Сербия) — 7 135 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) — 6 770 очков
3. Даниил Медведев (-) — 5 240 очков (+1)
4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 210 очков (-1)
5. Стефанос Циципас (Греция) — 5 195 очков
6. Андрей Рублев (-) — 4 280 очков
7. Хольгер Руне (Дания) — 4 070 очков
8. Янник Синнер (Италия) — 3 615 очков
9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 405 очков
10. Тэйлор Фритц (США) — 3 290 очков
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
17. Томми Пол (+1)
56. Грегуар Баррер (+1)
63. Джейсон Кублер (+3)
86. Люка ван Аш (+1)
94. Александр Мюллер (+3)
96. Александр Шевченко (+2)
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