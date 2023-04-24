Рейтинг ATP. Джокович остается первой ракеткой мира, Рууд покинул топ-3

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По итогам прошедшей игровой недели в первой десятке мирового рейтинга произошло лишь одно изменение: Даниил Медведев обошел Каспера Рууда.

ТОП-10 рейтинга АТР выглядит так (на 24.04.2023):

1. Новак Джокович (Сербия) — 7 135 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 6 770 очков

3. Даниил Медведев (-) — 5 240 очков (+1)

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 210 очков (-1)

5. Стефанос Циципас (Греция) — 5 195 очков

6. Андрей Рублев (-) — 4 280 очков

7. Хольгер Руне (Дания) — 4 070 очков

8. Янник Синнер (Италия) — 3 615 очков

9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 405 очков

10. Тэйлор Фритц (США) — 3 290 очков

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

17. Томми Пол (+1)

56. Грегуар Баррер (+1)

63. Джейсон Кублер (+3)

86. Люка ван Аш (+1)

94. Александр Мюллер (+3)

96. Александр Шевченко (+2)

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