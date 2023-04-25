Костюк обновляет свой личный рекорд в рейтинге WTA и может стать первой ракеткой Украины по итогам турнира в Мадриде

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Ангелина Калинина остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 34-е место (+1). Марта Костюк обновляет свой личный рейтинговый рекорд, поднявшись на 36-ю позицию (+2). На этой неделе обе украинки попали в посев на турнире WTA 1000 в Мадриде. Отметим, что по итогам турнира в Мадриде Марта Костюк может обойти Ангелину Калинину и впервые возглавить украинский национальный рейтинг. Чтобы остаться первой ракеткой Украины Калининой нужно дойти минимум до четвертьфинала, при этом Костюк не должна пройти дальше третьего раунда.

В Мадриде также сыграют Леся Цуренко, которая на этой неделе занимает 77-е место в рейтинге WTA (-3) и Элина Свитолина, поднявшаяся на 1088-е место (+25). Немного улучшила свои позиции в топ-100 Катерина Байндл — 88-е место (+2).

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Даяна Ястремская остается пятой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 149-ю позицию (-2). Сегодня Даяна стартует в квалификации турнира в Мадриде.

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок на этой неделе занимает 8-е место, Марта Костюк сохранила 32-ю строчку, а Надежда Киченок опустилась на 57-е место (-1).

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