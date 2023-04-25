Острава. Крутых уверенно вышел во второй круг турнира

Больше в Теннис
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 25 апреля
2023-03/1679246488_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Сплит (М25). Ваншельбойм уступил в решающем поединке
2023-04/1682236525_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Штутгарт. Швёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финальном матче
2023-04/1682257455_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Костюк обновляет свой личный рекорд в рейтинге WTA и может стать первой ракеткой Украины по итогам турнира в Мадриде
2023-04/1681553814_gettyimages-1482360455-2048×2048.jpg|—>Ангелина Калинина остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 34-е место (+1). Марта...