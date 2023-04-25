Острава. Сачко проиграл в своём стартовом матче

Больше в Теннис
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Ястремская вышла в основу турнира WTA в Мадриде
Украинка преодолела квалификацию турнира Сегодня 16:54 334 0< /span> #Даяна Ястремская Источник — Чемпион....
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Острава. Крутых уверенно вышел во второй круг турнира
2023-04/1682420916_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 25 апреля
2023-03/1679246488_wta.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Сплит (М25). Ваншельбойм уступил в решающем поединке
2023-04/1682236525_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua