Российские и белорусские теннисисты подписали декларации об участии в Уимблдоне

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Источник — reuters.com.

Некоторые из российских и белорусских теннисистов подписали персональные декларации, которые позволят им выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе.

Об этом сообщает Reuters.

Для того, чтобы быть допущенными к соревнованиям, россияне и белорусы должны соблюдать нейтралитет, не делать каких-либо заявлений в поддержку войны или режимов, ее ведущих, а также отказаться от спонсирования со стороны своих государств или государственных компаний.

«Игроки могут подписать декларации до конца срока подачи заявок. Не буду делиться подробностями, кто именно, но ряд игроков уже подписал декларации. Они полностью осознают, под чем подписываются», — прокомментировала решение генеральный директор Всеанглийского теннисного клуба Салли Болтон.

Вимблдон этого года состоится с 3 по 16 июля.