Штутгарт. Швёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финальном матче

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Костюк обновляет свой личный рекорд в рейтинге WTA и может стать первой ракеткой Украины по итогам турнира в Мадриде
2023-04/1681553814_gettyimages-1482360455-2048×2048.jpg|—>Ангелина Калинина остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 34-е место (+1). Марта...
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Марченко уступил в финале квалификации турнира ATP в Остраве
Илья Марченко не смог пробиться в основную сетку турнира ATP в Остраве Сегодня 19:13...
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Белинский обновил свой рейтинговый рекорд, Сачко поднялся сразу на 24 позиции
2023-03/1679659374_bielinsly.jpg|—>Алексей Крутых, на прошлой неделе впервые сыгравший в основной сетке турнира АТР 500, опустился...
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Ястремская вышла в финал квалификации турнира WTA в Мадриде
Даяна Ястремская сыграет в финале квалификации турнира WTA 1000 Сегодня 16:29 256 0 Фото...