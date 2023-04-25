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Теннис

Штутгарт. Швёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финальном матче

2023-04/1682257455_wta.jpg|—>Штутгарт. Швёнтек второй год подряд обыграла Соболенко в финальном матче

Источник: btu.org.ua

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