Теннис
Ястремская уступила в первом круге турнира WTA в Мадриде
Ястремская не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 21:46 244 0 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (149) уступила Ежени Бушар (285) в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
Матч длился 2 часа и 21 минуту.
>
Ястремская дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.
Mutua Madrid Open — WTA 1000 Мадрид, Испания Призовой фонд — $7,652,174 Первый круг, 26 апреля
Эжени Бушар — Даяна Ястремская 6:7(6), 6:2, 6:2
Раньше Свитолина уступила Соснович, а Цуренко переиграла Лючую Брондзетти.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!