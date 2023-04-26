Ястремская уступила в первом круге турнира WTA в Мадриде

Ястремская не смогла выйти во второй круг турнира 244 Фото — gettyimages #Даяна Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (149) уступила Ежени Бушар (285) в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч длился 2 часа и 21 минуту.

>

Ястремская дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейк-пойнтов.

Mutua Madrid Open — WTA 1000 Мадрид, Испания Призовой фонд — $7,652,174 Первый круг, 26 апреля

Эжени Бушар — Даяна Ястремская 6:7(6), 6:2, 6:2

Раньше Свитолина уступила Соснович, а Цуренко переиграла Лючую Брондзетти.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!