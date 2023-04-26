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Теннис

Мадрид. Грабгер сыграет против Швёнтек, 25-летняя испанка впервые выиграла матч в основе в WTA-туре

2023-04/1682529472_wta.jpg|—>Мадрид. Грабгер сыграет против Швёнтек, 25-летняя испанка впервые выиграла матч в основе в WTA-туре

Источник: btu.org.ua

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