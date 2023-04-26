Мадрид. Вавринка за 2,5 часа выиграл свой стартовый матч, Бублик выиграл поединок с самым длинным тай-брейком сезона

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Ястремская уступила в первом круге турнира WTA в Мадриде
Ястремская не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 21:46 244 0 Фото —...
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Свитолина уступила на старте турнира WTA в Мадриде
Элина Свитолина не смогла выйти в следующий круг турнира Сегодня 16:26 494 1 #Элина...
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Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 26 апреля
2023-04/1680605310_svitolina-3.jpg|—>>>> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Костюк и сёстры Киченок сыграют в парной сетке соревнований
2023-04/1682427860_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua