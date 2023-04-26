Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 26 апреля

Больше в Теннис
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Мадрид. Костюк и сёстры Киченок сыграют в парной сетке соревнований
2023-04/1682427860_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Заневская и Кырстя вышли во второй круг, Контавейт уступила Муховой
2023-04/1682447272_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Российские и белорусские теннисисты подписали декларации об участии в Уимблдоне
Сегодня 21:54 287 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/017bcb82deb604de8897312be8514683.
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Мадрид. Ястремская получила первую соперницу в основной сетке
2023-04/1682444394_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua