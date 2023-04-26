Теннис
Свитолина уступила на старте турнира WTA в Мадриде
Элина Свитолина не смогла выйти в следующий круг турнира Сегодня 16:26 494 1 #Элина Свитолина
Джерело Чемпион.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (1088) в первом круге турнира WTA в Мадриде уступила Александре Соснович (47).
Двухсетовый матч длился 1 час и 40 минут и завершился со счетом -  ;6:4, 7:5.
Свитолина 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 2 из 6 брейк-пойнтов.
Mutua Madrid Open — WTA 1000 Мадрид, Испания Призовой фонд — $7,652,174 Первый круг, 26 апреля 2012 года
Александра Соснович — Элина Свитолина 6:4, 7:5
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