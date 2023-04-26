Свитолина уступила на старте турнира WTA в Мадриде

Элина Свитолина не смогла выйти в следующий круг турнира 494 #Элина Свитолина

Джерело Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (1088) в первом круге турнира WTA в Мадриде уступила Александре Соснович (47).

Двухсетовый матч длился 1 час и 40 минут и завершился со счетом - ;6:4, 7:5.

Свитолина 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 2 из 6 брейк-пойнтов.

Mutua Madrid Open — WTA 1000 Мадрид, Испания Призовой фонд — $7,652,174 Первый круг, 26 апреля 2012 года

Александра Соснович — Элина Свитолина 6:4, 7:5

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