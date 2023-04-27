ФТУ призвала устранить российских и белорусских игроков, имеющих контракт с ЦСКА

ФТУ призвала устранить российских и белорусских игроков, имеющих контракты с ЦСКА 334 < span class="listing__itm__comments">0 #ФТУ

Источник – utf.

Федерация тенниса Украины обратилась к ITF, ATP, WTA, а также к руководству Australian Open, Ролану Гарросу, Уимблдону и US Open с просьбой устранить российских и белорусских спортсменов и тренеров, имеющих контракты с центральным спортивным клубом армии (ЦСКА).

Об этом говорится в заявлении организации.

“В заявлении МОК от 28 марта в статье 4 говорится, что все российские и белорусские спортсмены, имеющие контракты с вооруженными силами своих стран или с национальными правоохранительными службами, не могут участвовать в международных спортивных мероприятиях. Согласно этим рекомендациям ФТУ просит теннисные организации сделать невозможными выступления и присутствие на соревнованиях игроков и тренеров из стран-агрессорок, имеющих контракты с центральным спортивным клубом армии”, – говорится в заявлении ФТУ.

ФТУ также предоставила список игроков и тренеров, имеющих контракты с вооруженными силами своих стран: Вероника Кудерметова, Виталия Дьяченко, Полина Кудерметова, Иван Гахов, Евгений Донской, Аслан Карацев , Аликбек Качмазов, Вера Звонарева, Алексей Жук (тренер), Михаил Чесалов (тренер), Анна Пикалова (тренер), Мария Солдатова (тренер). Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты подписали декларации об участии в Уимблдоне.