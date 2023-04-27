Калинина проиграла Шериф во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде

Калинина уступила на старте турнира в Мадриде 97 Фото — gettyimages #Ангелина Калинина

Джерело – Чемпион.

Первая «ракетка» Украины Ангелина Калинина (34) уступила египтянке Маяр Шериф (59) во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч длился 1 час 40 минут.< /p>

Калинина 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 из 4 брейк-пойнтов.

Mutua Madrid Open — WTA 1000 Мадрид, Испания Призовой фонд — $7,652,174 Второй круг, 27 апреля

Маяр Шериф — Ангелина Калинина 6:2, 7:6 (3)

Раньше турнир покинули Элина Свитолина и Даяна Ястремская и Марта Костюк.

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