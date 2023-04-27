Теннис
Костюк уступила во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде
Костюк не смогла выйти в следующий круг турнира Сегодня 17:27 104 1 Фото — gettyimages #Марта Костюк
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Марта Костюк (36) проиграла представительнице Колумбии Камили Осорио (115) во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.
Матч длился 2 часа 16 минут. Костюк 4 раза подала навылет и допустила 11 двойных ошибок.
Mutua Madrid Open — WTA 1000 Мадрид, Испания Призовой фонд — $7,652,174 Осорио — Марта Костюк 3:6, 6:4, 6:3
Ранее турнир покинули Элина Свитолина и < strong>Даяна Ястремская.
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