Костюк уступила во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде

Костюк не смогла выйти в следующий круг турнира 104 Фото — gettyimages #Марта Костюк

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк (36) проиграла представительнице Колумбии Камили Осорио (115) во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч длился 2 часа 16 минут. Костюк 4 раза подала навылет и допустила 11 двойных ошибок.

Mutua Madrid Open — WTA 1000 Мадрид, Испания Призовой фонд — $7,652,174 Осорио — Марта Костюк 3:6, 6:4, 6:3

Ранее турнир покинули Элина Свитолина и < strong>Даяна Ястремская.

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