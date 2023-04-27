Мадрид. Ковинич и Вондроушова продлили свои победные серии

Больше в Теннис
-
Александра Соснович – Элина Свитолина: обзор матча
Обзор матча Александра Соснович — Элина Свитолина Вчера 18:55 387 0 #Элина Свитолина Источник...
-
Мадрид. Грабгер сыграет против Швёнтек, 25-летняя испанка впервые выиграла матч в основе в WTA-туре
2023-04/1682529472_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Ястремская уступила в первом круге турнира WTA в Мадриде
Ястремская не смогла выйти во второй круг турнира Сегодня 21:46 244 0 Фото —...
-
Мадрид. Вавринка за 2,5 часа выиграл свой стартовый матч, Бублик выиграл поединок с самым длинным тай-брейком сезона
2023-04/1682532329_wawrinla.jpeg|—> Источник: btu.org.ua