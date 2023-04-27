Мадрид. Нимайер победила десятую ракетку мира, Гауфф и Саккари вышли в третий круг

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Костюк уступила во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде
Костюк не смогла выйти в следующий круг турнира Сегодня 17:27 104 1 Фото —...
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Острава. Крутых не смог выйти в четвертьфинал турнира
2023-04/1682584210_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мадрид. Определились первые соперницы Калининой и Костюк
2023-04/1682515026_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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ФТУ призвала устранить российских и белорусских игроков, имеющих контракт с ЦСКА
ФТУ призвала устранить российских и белорусских игроков, имеющих контракты с ЦСКА Вчера 17:56 334...