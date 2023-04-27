Острава. Крутых не смог выйти в четвертьфинал турнира

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Мадрид. Определились первые соперницы Калининой и Костюк
2023-04/1682515026_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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ФТУ призвала устранить российских и белорусских игроков, имеющих контракт с ЦСКА
ФТУ призвала устранить российских и белорусских игроков, имеющих контракты с ЦСКА Вчера 17:56 334...
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Мадрид. Ковинич и Вондроушова продлили свои победные серии
2023-04/1682546804_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Александра Соснович – Элина Свитолина: обзор матча
Обзор матча Александра Соснович — Элина Свитолина Вчера 18:55 387 0 #Элина Свитолина Источник...