Вернидуб: Мы брали Лунина, чтобы раскрутить и продать

Юрий Вернидуб прокомментировал переход Андрея Лунина из Зари в Реал Мадрид 387 Фото — gettyimages #Андрей Лунин, #Юрий #Заря, #Реал Мадрид Источник — Чемпион.

Наставник Кривбасса Юрий Вернидуб рассказал детали перехода вратаря Андрея Лунина из Зари в Реал летом 2018 года.

Об этом рассказал сам украинский специалист в интервью Sportarena.

“У нас задача было ставить Лунина [в старт]. Мы брали его, чтобы раскрутить и продать. И чем быстрее, тем лучше. Через год он добавил, очень хорошо провел матчи в Лиге Европы и его продали в Реал за хорошие деньги. Хотя это не только наша заслуга, но и Днепра, его отца, металлиста, детских тренеров, где он начинал. Да и путь, который выбрали по отношению к нему, был очень правильным.

Несколько игр я делал немного замену, чтобы он отошел, но у него такой характер, такая харизма, что ему по барабану. Он ошибается, но не переживает из-за этого. Есть вратарь, который совершит ошибку и нужно точно давать ему отдохнуть, потому что у него в голове что-то. А Лунин неплохо проявил себя.

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