Цуренко обыграла Тайхманн во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде

Украинка вышла в 1/16 финала 229 Фото — gettyimages #Леся Цуренко

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (77) победила Жиль Тайхманн (30) из Швейцарии во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч длился 2 часа 32 минуты и завершился с счетом – 3:6, 6:2, 6:4. Цуренко ни разу не подала навылет, допустила 3 ​​двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

Украинка в следующем круге встретится с Дарией Касаткиной (8).

, Испания Призовой фонд — $7,652,174 Второй круг, 26 апреля.

Леся Цуренко – Жиль Тайхманн 3:6, 6:2, 6:4

Ранее турнир покинули Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

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